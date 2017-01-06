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Что искали и что изъяли правоохранители в отделе образования Покровска в прошлую пятницу?

16.01.2017, 17:23
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Прожиточный минимум и субсидии: кому и сколько. Консультация специалиста Покровского УСЗН

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В районе рынка «Лазурный» в Покровске заработали светофоры

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В ОШ №6 города Покровска представили нового директора

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В УК «Краснолиманская» умер горняк

Час новин (сюжеты)

В заснеженном Покровске чистят дороги

В заснеженном Покровске чистят дороги

13.01.2017, 19:58

Наконец-то снежная и морозная погода дошла и до Донбасса. Начиная со вчерашнего вечера, в нашем городе выпало немало снега, поэтому для коммунальщиков его уборка – одна из первоочередных задач еще с ночи. Справились ли они…

Две общественные организации Покровска дождались ремонта офисов

Две общественные организации Покровска дождались ремонта офисов

13.01.2017, 19:55
Шахтерам ШУ «Покровское» вручили почетные грамоты Верховной Рады

Шахтерам ШУ «Покровское» вручили почетные грамоты Верховной Рады

13.01.2017, 19:52
Кто и зачем собирает подписи жителей Покровска?

Кто и зачем собирает подписи жителей Покровска?

13.01.2017, 19:47
В УСЗН рассказывают об изменениях в выплатах разной помощи

В УСЗН рассказывают об изменениях в выплатах разной помощи

13.01.2017, 19:43
Семья Игоря Падалко поздравила военных

Семья Игоря Падалко поздравила военных

13.01.2017, 19:41
В ДЮСШ стартовал первый теннисный турнир памяти Микаэла Оганесяна

В ДЮСШ стартовал первый теннисный турнир памяти Микаэла Оганесяна

12.01.2017, 19:53

Наши трансляции

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Внеочередная, 28 сессия Покровского горсовета. 05.01.2017 (запись трансляции)

05.01.2017, 20:44
Новогодняя ночь в Покровске

Новогодняя ночь в Покровске (запись трансляции)

03.01.2017, 17:45
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Год работы. Отчет покровского городского головы Руслана Требушкина (запись трансляции)

24.12.2016, 23:25
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Сессия Покровского городского совета 22.12.2016 (запись трансляции)

23.12.2016, 11:31

Наши проекты

Новый взгляд 08.01.2017

Новый взгляд 15.01.2017

16.01.2017, 11:48
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Как ощутить всю радость Рождества Христова?

16.01.2017, 11:18
Истоки (с. Николаевка (Расейка)) 10.01.2017 HD

Истоки (с. Николаевка (Расейка) 10.01.2017 HD

11.01.2017, 11:20
Выше крыши 6.01.2017

Выше крыши 6.01.2017

10.01.2017, 16:07
Дом советов 26.12.2016

Дом советов 26.12.2016

06.01.2017, 11:20
Дом советов 19.12.2016

Дом советов 19.12.2016

05.01.2017, 09:06

Новый взгляд (сюжеты)

Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

16.01.2017, 12:16
. Горячо и зажигательно

«Кутаиси». Горячо и зажигательно

29.12.2016, 11:36
Прически-елочки и дождик. Чем украсить умненькую головку?

Прически-елочки и дождик. Чем украсить умненькую головку?

28.12.2016, 10:12
«Perfomance Big Band»: бессмертные шлягеры Синатры

«Perfomance Big Band»: бессмертные шлягеры Синатры

27.12.2016, 11:08

Истоки

Дом советов (сюжеты)

Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

16.01.2017, 12:21
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Что положить под елочку нашим сынишкам

16.01.2017, 09:08
Смастерим новогодний подарок своими руками

Смастерим новогодний подарок своими руками

13.01.2017, 09:00
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Приготовим вкусное блюдо, которое займет почетное место на праздничном столе

12.01.2017, 09:04

Выше крыши (сюжеты)

Как создать себе идеальный зимний день

Как создать себе идеальный зимний день

23.12.2016, 08:41
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Как «Выше Крыши» поздравляли с профессиональным праздником — Днем детского телевидения и радиовещания

22.12.2016, 08:44
Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

21.12.2016, 09:12
Кто стал победителем конкурса Мисс и Мистер КИИ 2016

Кто стал победителем конкурса «Мисс и Мистер КИИ-2016»

20.12.2016, 12:04

Наш репортаж

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Родинский горсовет приглашает провести праздник Крещения на Сухецком водоеме

13.01.2017, 18:40

Крещение Господне — один из самых великих православных праздников. Ежегодно его отмечают  19 января. Накануне этого большого христианского праздника депутат Покровского горсовета Сергей Андрийченко, а также депутатский корпус города Родинское приглашают жителей и гостей города…

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Сергей Андрийченко и депутаты «Молодежной партии» вновь проверили качество ремонта школ

13.01.2017, 18:37
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Покровский горсовет и Сергей Федоров проводят работы по освещению Родинского

12.01.2017, 18:32
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В Родинском стреляли в окна и.о. директора ОШ №8

12.01.2017, 10:32
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При поддержке ПП «Розумна сила» в Покровске проходят спортивные первенства

11.01.2017, 12:00
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Деревья рубят – памятники рушат. Депутаты «Молодежной партии» возмущены вандализмом на кладбище

10.01.2017, 19:02
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Сергей Федоров вручил маленьким родинцам рождественские подарки

06.01.2017, 20:37

Публикации

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Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
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1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
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Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51
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В Покровске 900 гектаров засадят грецкими орехами. Начало положено

24.11.2016, 15:19

Давайте поможем!

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Жителю Покровска Игорю Еншину требуется помощь на лечение

13.01.2017, 14:58
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Жителю Родинского Олегу Рогову срочно нужны деньги на лечение

11.01.2017, 12:56
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Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46
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Восьмилетнему Роману из Мирнограда срочно нужна ваша помощь!

17.10.2016, 13:56

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