Последнее
miting_6
Крупный планПоследние новости

В Покровске открыт сезон охоты на журналистов?

26.01.2017, 12:13
shkola9_jebrivskiy_25-01_02

Павел Жебривский – о политическом противостоянии в Покровске

В педучилище в День Татьяны раздавали счастливые билеты

В педучилище в День Татьяны раздавали счастливые билеты

Митинг в поддержку городского головы: эмоционально и с резолюцией

Митинг в поддержку городского головы: эмоционально и с резолюцией

В Мирнограде проект по энергосбережению внедрят за средства иностранных грантов

Мирноград привлекает 18 млн гривень иностранных инвестиций

Час новин (сюжеты)

В педучилище в День Татьяны раздавали счастливые билеты

В педучилище в День Татьяны раздавали счастливые билеты

25.01.2017, 20:49

Студенты — счастливый народ, уже хотя бы потому, что празднуют свой профессиональный праздник несколько раз в году. Но 25 января — все же дата особенная, ведь в этот день чтят память покровительницы всех студентов Святой…

Митинг в поддержку городского головы: эмоционально и с резолюцией

Митинг в поддержку городского головы: эмоционально и с резолюцией

25.01.2017, 20:46
Под пристальным контролем: Павел Жебривский проверил ход работ в ОШ №9

Под пристальным контролем: Павел Жебривский проверил ход работ в ОШ №9

25.01.2017, 20:43
В микрорайоне «Южный» аллея засияла огнями

В микрорайоне «Южный» аллея засияла огнями

25.01.2017, 20:40
Своевременно заплатил за газ – получи смартфон!

Своевременно заплатил за газ – получи смартфон!

25.01.2017, 20:38
Покровские депутаты побывали на традиционной экскурсии

Покровские депутаты побывали на традиционной экскурсии

25.01.2017, 20:35
В Мирнограде проект по энергосбережению внедрят за средства иностранных грантов

Мирноград привлекает 18 млн гривень иностранных инвестиций

25.01.2017, 20:31

Наши трансляции

sessiya_25-01-17_06

29 сессия Покровского горсовета. 25.01.2017 (запись трансляции)

25.01.2017, 17:20
sessiya_05-01-2017_05

Внеочередная, 28 сессия Покровского горсовета. 05.01.2017 (запись трансляции)

05.01.2017, 20:44
Новогодняя ночь в Покровске

Новогодняя ночь в Покровске (запись трансляции)

03.01.2017, 17:45
otchet_trebushkin_23-12_03

Год работы. Отчет покровского городского головы Руслана Требушкина (запись трансляции)

24.12.2016, 23:25

Наши проекты

mpv-shot0001

Дом советов 2.01.2017

26.01.2017, 13:29
mpv-shot0001

Светлый дар художников Черных

23.01.2017, 14:31
Выше крыши 20.01.2017

Выше крыши 20.01.2017

23.01.2017, 13:53
Дети без детства, или Кто защитит наше будущее?

Дети без детства, или Кто защитит наше будущее?

20.01.2017, 09:55
Крещение Господне. Что дает нам погружение в прорубь?

Крещение Господне. Что дает нам погружение в прорубь?

17.01.2017, 10:25
Новый взгляд 08.01.2017

Новый взгляд 15.01.2017

16.01.2017, 11:48

Новый взгляд (сюжеты)

Модная свадьба: тенденции и новинки

Модная свадьба: тенденции и новинки

19.01.2017, 09:24
Коллекционирование часов – аристократическое хобби

Коллекционирование часов – аристократическое хобби

18.01.2017, 11:57
Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

17.01.2017, 10:44
Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

16.01.2017, 12:16

Истоки

Наш репортаж

mpv-shot0003

Сергей Федоров поздравил с юбилеем лучшую воспитательницу Родинского

25.01.2017, 21:28

Сергей Федоров постоянно уделяет внимание льготным категориям родинцев и людям преклонного возраста. Последние особенно это ценят. Поэтому в день своего 75-летия председатель Родинской организации ветеранов Надежда Годжур была очень рада гостям. Женщина, которая всю свою…

news_miting_za_trebushkina_25-01-17_

В Покровске прошел митинг в поддержку мэра Руслана Требушкина

25.01.2017, 21:25
mpv-shot0002

Сергей Андрийченко: «Дети льготной категории заниматься спортом в ФОКе будут бесплатно»

25.01.2017, 21:15
mpv-shot0001

Сергей Андрийченко: «Мусор в Родинском вывозится регулярно, а цена для людей — символическая»

25.01.2017, 21:13
mpv-shot0001

Обыски в Покровском отделе образования: взгляд изнутри

25.01.2017, 08:49
mpv-shot0002

Кто довел до слез педагогов Родинской ОШ №8?

24.01.2017, 20:17
mpv-shot0003

Сергей Андрийченко: «Никакие проплаченные митинги не помогут властям Покровска уйти от ответственности»

24.01.2017, 19:35

Дом советов (сюжеты)

mpv-shot0002

Продолжим делать новогодние подарки своими руками

17.01.2017, 11:11
Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

16.01.2017, 12:21
mpv-shot0001

Что положить под елочку нашим сынишкам

16.01.2017, 09:08
Смастерим новогодний подарок своими руками

Смастерим новогодний подарок своими руками

13.01.2017, 09:00

Выше крыши (сюжеты)

Почему возникает северное сияние?

Почему возникает северное сияние?

26.01.2017, 08:46
Сила хурмы Маргариты Саркисовой

Сила хурмы Маргариты Саркисовой

25.01.2017, 09:15
Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

24.01.2017, 08:46
mpv-shot0001

Итоги конкурса рисунков «Наш край»

23.01.2017, 17:21

С места событий

mpv-shot0001

Всеукраинская акция «Ланцюг єднання»

26.01.2017, 10:46
mpv-shot0001

В поддержку творческого проекта «За мир и счастье в Украине» художник Денис Дытынюк нарисовал картину

23.01.2017, 14:58
Праздник Крещения на Лысогорской плотине

Праздник Крещения на Лысогорской плотине

20.01.2017, 12:07
Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

01.05.2016, 13:17
Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

01.05.2016, 13:14
mpv-shot0002

«Дебаты» представителей политических сил – участников предвыборной гонки в Красноармейске (ВИДЕО)

27.11.2015, 14:16

Публикации

megatrening_13

«Действуй! Влияй! Живи! Богатей! Люби!» Чему учатся чиновники Покровска на мегатренингах за бюджетные деньги?

19.01.2017, 19:13
prokuror_avdeevka07_1

Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
prokuratura1

1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
avdeevka_11-2016_10_1

Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51

Давайте поможем!

enshin

Жителю Покровска Игорю Еншину требуется помощь на лечение

13.01.2017, 14:58
rogov

Жителю Родинского Олегу Рогову срочно нужны деньги на лечение

11.01.2017, 12:56
pomosch_natkina_900x600

Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46
korneevroma1_1

Восьмилетнему Роману из Мирнограда срочно нужна ваша помощь!

17.10.2016, 13:56

ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ (ВИДЕО)

Вверх