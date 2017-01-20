Последнее
ksenchuk_pohorony_2
Крупный планПоследние новости

Покровск попрощался с защитником Украины Андреем Ксенчуком

29.01.2017, 15:00
Африканская чума уже в нескольких десятках километров от Покровска

Африканская чума уже в нескольких десятках километров от Покровска

Аппаратное в РГА: планы по мобилизации, контракты и погибший военный

Аппаратное в РГА: планы по мобилизации, контракты и погибший военный

Из-за скачка напряжения у горожан сгорела бытовая техника

Из-за скачка напряжения у горожан сгорела бытовая техника

Семинар по децентрализации: поговорить о старостах не пришел никто

Семинар по децентрализации: поговорить о старостах не пришел никто

Час новин (сюжеты)

На личный прием мэра в Покровске записалось около сотни горожан

На личный прием мэра в Покровске записалось около сотни горожан

27.01.2017, 19:59

Накануне рабочий день Покровского (Красноармейского) городского головы начался в шесть утра с личного приема горожан в городе Родинское. А уже с одиннадцати часов Руслан Требушкин общался с жителями Покровска (Красноармейска). Их на прием записалось около…

Африканская чума уже в нескольких десятках километров от Покровска

Африканская чума уже в нескольких десятках километров от Покровска

27.01.2017, 19:56
Аппаратное в РГА: планы по мобилизации, контракты и погибший военный

Аппаратное в РГА: планы по мобилизации, контракты и погибший военный

27.01.2017, 19:53
Из-за скачка напряжения у горожан сгорела бытовая техника

Из-за скачка напряжения у горожан сгорела бытовая техника

27.01.2017, 19:50
Семинар по децентрализации: поговорить о старостах не пришел никто

Семинар по децентрализации: поговорить о старостах не пришел никто

27.01.2017, 19:47
П. Гайворонский презентовал книгу «Музы планеты»

П. Гайворонский презентовал книгу «Музы планеты»

27.01.2017, 19:37
news_miting

Кто есть кто среди организаторов митинга в поддержку мэра?

26.01.2017, 21:31

Наши трансляции

sessiya_26-01-17

29 сессия Покровского горсовета. 26.01.2017 (запись трансляции)

27.01.2017, 15:41
sessiya_25-01-17_06

29 сессия Покровского горсовета. 25.01.2017 (запись трансляции)

25.01.2017, 17:20
sessiya_05-01-2017_05

Внеочередная, 28 сессия Покровского горсовета. 05.01.2017 (запись трансляции)

05.01.2017, 20:44
Новогодняя ночь в Покровске

Новогодняя ночь в Покровске (запись трансляции)

03.01.2017, 17:45

Наши проекты

Когда мой дом уже не крепость, или Осторожно: злые соседи

Когда мой дом уже не крепость, или Осторожно: злые соседи

27.01.2017, 12:13
Джерела (с. Срібне) 24.01.2017

Джерела (с. Срібне) 24.01.2017

27.01.2017, 11:04
mpv-shot0001

Дом советов 16.01.2017

27.01.2017, 08:44
mpv-shot0001

Дом советов 2.01.2017

26.01.2017, 13:29
mpv-shot0001

Светлый дар художников Черных

23.01.2017, 14:31
Выше крыши 20.01.2017

Выше крыши 20.01.2017

23.01.2017, 13:53

Новый взгляд (сюжеты)

Модная свадьба: тенденции и новинки

Модная свадьба: тенденции и новинки

19.01.2017, 09:24
Коллекционирование часов – аристократическое хобби

Коллекционирование часов – аристократическое хобби

18.01.2017, 11:57
Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

17.01.2017, 10:44
Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

16.01.2017, 12:16

Истоки

Наш репортаж

mpv-shot0003

От имени Сергея Федорова жительницу Родинского поздравили с 90-летним юбилеем

27.01.2017, 19:17

Чем измеряется жизнь? Конечно же, годами. Но больше — делами, тем, что сделано не для себя, а для других. Жительница Родинского, ветеран войны Тамара Салихова, о том, что когда-то будет носить звание долгожителя, и представить…

mpv-shot0002

О децентрализации в Сергеевке: избранники народа против народа?

27.01.2017, 19:05
mpv-shot0001

В Родинском депутаты создали рабочую группу «Наш край»

27.01.2017, 18:06
mpv-shot0003

Сергей Федоров поздравил с юбилеем лучшую воспитательницу Родинского

25.01.2017, 21:28
news_miting_za_trebushkina_25-01-17_

В Покровске прошел митинг в поддержку мэра Руслана Требушкина

25.01.2017, 21:25
mpv-shot0002

Сергей Андрийченко: «Дети льготной категории заниматься спортом в ФОКе будут бесплатно»

25.01.2017, 21:15
mpv-shot0001

Сергей Андрийченко: «Мусор в Родинском вывозится регулярно, а цена для людей — символическая»

25.01.2017, 21:13

Дом советов (сюжеты)

Рождественский подарок своими руками

Рождественский подарок своими руками

27.01.2017, 08:54
Научимся делать 3d-пряник

Научимся делать 3d-пряник

26.01.2017, 13:42
mpv-shot0002

Продолжим делать новогодние подарки своими руками

17.01.2017, 11:11
Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

16.01.2017, 12:21

Выше крыши (сюжеты)

Почему возникает северное сияние?

Почему возникает северное сияние?

26.01.2017, 08:46
Сила хурмы Маргариты Саркисовой

Сила хурмы Маргариты Саркисовой

25.01.2017, 09:15
Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

24.01.2017, 08:46
mpv-shot0001

Итоги конкурса рисунков «Наш край»

23.01.2017, 17:21

С места событий

mpv-shot0001

Всеукраинская акция «Ланцюг єднання»

26.01.2017, 10:46
mpv-shot0001

В поддержку творческого проекта «За мир и счастье в Украине» художник Денис Дытынюк нарисовал картину

23.01.2017, 14:58
Праздник Крещения на Лысогорской плотине

Праздник Крещения на Лысогорской плотине

20.01.2017, 12:07
Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

01.05.2016, 13:17
Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

01.05.2016, 13:14
mpv-shot0002

«Дебаты» представителей политических сил – участников предвыборной гонки в Красноармейске (ВИДЕО)

27.11.2015, 14:16

Публикации

megatrening_13

«Действуй! Влияй! Живи! Богатей! Люби!» Чему учатся чиновники Покровска на мегатренингах за бюджетные деньги?

19.01.2017, 19:13
prokuror_avdeevka07_1

Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
prokuratura1

1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
avdeevka_11-2016_10_1

Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51

Давайте поможем!

Trebuetsa_pomosch1_orb

Помогите 3-летнему Максиму Казацкому

27.01.2017, 16:33
enshin

Жителю Покровска Игорю Еншину требуется помощь на лечение

13.01.2017, 14:58
rogov

Жителю Родинского Олегу Рогову срочно нужны деньги на лечение

11.01.2017, 12:56
pomosch_natkina_900x600

Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46

ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ (ВИДЕО)

Вверх