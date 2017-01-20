Одно из приоритетных направлений деятельности Мирноградского (Димитровского) исполнительного комитета и депутатского корпуса – продолжение реализации программ по энергоэффективности, а также системному восстановлению и ремонту учебных заведений. Такая работа продолжается в городе в течение последних нескольких…
Одно из приоритетных направлений деятельности Мирноградского (Димитровского) исполнительного комитета и депутатского корпуса – продолжение реализации программ по энергоэффективности, а также системному восстановлению и ремонту учебных заведений. Такая работа продолжается в городе в течение последних нескольких…
Среди широкой степи, близ реки Казенный Торец, на возвышенности уже более ста лет встречает путников величественная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это визитная карточка поселка Новоэкономическое — административного центра сельского совета. По словам головы…
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Авдеевка ночью пережила мощный обстрел. Снаряды легли в места предоставления гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с палаточным городком и пунктами обогрева, школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным…
Второй раз за сутки руководителю местной прокуратуры Покровска (Красноармейска) приходится отвечать на вопросы журналистов о поступках своих подчиненных. Напомним, 29 января посетитель кафе «My friends», который оказался водителем руководителя местной прокуратуры, устроил в заведении стрельбу…
Синоптики утверждают: такие сильные морозы, как в эту зиму, бывают раз в 32 года. Холода принесли много проблем — заметенные трассы, переохлаждения, обморожения и даже летальные исходы. И хотя сейчас немного потеплело, уже со следующей…
31 января завершился тендер на оказание услуг по организации школьного питания. По его результатам, учеников 17 учебных заведений Покровска (Красноармейска), Родинского и поселка Шевченко теперь кормить будут 4 частных предпринимателя — Алина Машир, Ольга Стасюк,…
Среди широкой степи, близ реки Казенный Торец, на возвышенности уже более ста лет встречает путников величественная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это визитная карточка поселка Новоэкономическое — административного центра сельского совета. По словам головы…
29 января в кафе «My Friends» по улице Центральной произошло резонансное событие. Личный водитель прокурора в шумной компании знакомых устроил стрельбу. Правоохранители, которых вызвали сотрудники заведения, не только не урезонили дебошира, но и отпустили его…
Аккуратные дома, просторные степи и обширные поля. Земля-кормилица была всегда высшей ценностью для людей, живущих в селе. А труд считался главным занятием. Здесь все на виду. Размеренный уклад жизни, привычные хлопоты и общие радости. А…
5 минут – и произведение искусства готово! Вы не ослышались. Ровно столько времени нужно Денису Дытынюку, чтобы нарисовать картину. И не просто нарисовать, а сложить ее из отдельных пазлов. Мастерство Дениса оценили тысячи украинцев, отдав…
Вечером в минувшее воскресенье, 29 января, в кафе по улице Центральная (Свердлова) произошла стрельба. Один из компании отдыхающих в заведении мужчин решил развлечься выстрелами в воздух из пистолета. Посетители кафе и его сотрудники узнали в…
Пятый день события, происходящие в Авдеевке, возглавляют топ новостей. Прошлая ночь, по информации губернатора Павла Жебривского, прошла относительно спокойно. В девять утра в школе №7, началось обучение. Сюда пришли учителя и ученики из других школ.…
Эхо боевых действий под Авдеевкой могут ощутить на себе жители западной части Донбасса. Обстрелами поврежден магистральный водопровод. Потери воды громадные, а добраться до места утечки ремонтная бригада не может. Об этом, а также о судьбе…
Десять лет назад Украина подписала меморандум «Женева-2006», которым предусматривалось отключение аналогового вещания и полный переход на цифровое. Освобожденные частоты можно будет использовать для внедрения мобильной связи 4G. Согласно международным договоренностям, отказаться от аналога наша страна…