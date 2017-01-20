Накануне рабочий день Покровского (Красноармейского) городского головы начался в шесть утра с личного приема горожан в городе Родинское. А уже с одиннадцати часов Руслан Требушкин общался с жителями Покровска (Красноармейска). Их на прием записалось около…
Накануне рабочий день Покровского (Красноармейского) городского головы начался в шесть утра с личного приема горожан в городе Родинское. А уже с одиннадцати часов Руслан Требушкин общался с жителями Покровска (Красноармейска). Их на прием записалось около…
Чем измеряется жизнь? Конечно же, годами. Но больше — делами, тем, что сделано не для себя, а для других. Жительница Родинского, ветеран войны Тамара Салихова, о том, что когда-то будет носить звание долгожителя, и представить…
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Всю эту неделю в Донецкой области говорят о необходимости борьбы с вирусом африканской чумы. Первый случай этого заболевания в прошлую пятницу был зафиксирован в Славянске. Накануне лабораторно подтвердили аналогичный случай в селе Веселое Днепропетровской области.…
Сегодня на аппаратном совещании в Покровской (Красноармейской) РГА говорили о проектной деятельности района в прошлом и текущем году, а также о ходе выполнения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции. Были озвучены и планы по мобилизации…
Скачки напряжения в электросетях — проблема для нашего региона не новая. Стабильно по несколько раз в год журналисты ТК «Орбита» возвращаются к этой теме. Особенно проблемной частью нашего города был и остается поселок Динасового завода.…
Процесс децентрализации набирает обороты, поэтому по всей области на эту тему проходят различные мероприятия. Занимаются их проведением представители краматорской общественной организации «Восточно-Украинское патриотическое объединение». И накануне они посетили Покровск (Красноармейск), чтобы провести семинар на тему…
В библиотеке микрорайона «Лазурный» прошла презентация книги под интересным названием «Музы планеты». Ее авторами стали два известных уже давно в нашей стране мастера слова из Харькова и Покровска (Красноармейска) — Владимир Вакуленко и Петр Гайворонский.
Чем измеряется жизнь? Конечно же, годами. Но больше — делами, тем, что сделано не для себя, а для других. Жительница Родинского, ветеран войны Тамара Салихова, о том, что когда-то будет носить звание долгожителя, и представить…
Вопрос о децентрализации в селе Сергеевка Покровского района обсуждается уже давно. Не раз люди собирались на общественные слушания и просили местных депутатов принять решение о присоединении к городу Покровску. И вот, наконец, в селе состоялась…
26 января состоялась очередная девятнадцатая сессия Родинского городского совета. Один из основных вопросов повестки дня — создание депутатской группы под названием «Наш край». 15 депутатов городского совета с целью совместной работы в конструктивном русле и…
В этой программе речь пойдет о соседях, о тех, кого не выбирают. По определению они бывают разными — подозрительными и дружелюбными, конфликтными и компанейскими, бдительными и безалаберными. Если наладить с ними контакт, они будут вам…
Починаючи з цього випуску, програма «Истоки» виходитиме українською мовою, тому і назва її звучатиме в перекладі – «Джерела». А говоритимемо сьогодні про мальовниче село з поетичною назвою Срібне. Як завжди на вас чекає багато раніше…
В начале программы узнаем, как восстановить организм после праздников. Далее определимся, какой горнолыжный курорт выбрать и в чем туда отправиться. И в завершении психолог подскажет, как отучить ребенка спать вместе с родителями.
Накануне под стенами Покровского (Красноармейского) городского совета прошел митинг в поддержку Руслана Требушкина. Мирное мероприятие закончилось объявлением резолюции, в которой, кроме слов благодарности и поддержки мэра, прозвучал ряд обвинений. Сегодня, когда эмоции уже остыли, мы…