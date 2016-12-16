Сергей Фёдоров и его команда позаботились, чтобы в зимние праздники у всех детей Родинского было веселое настроение, и они не остались без подарков. Порцию сладостей и витаминов приготовили девочкам и мальчикам льготных категорий. Так же…
С начала года вступили в силу определенные нововведения. В частности, теперь при регистрации брака штамп в паспорте супругов не ставится. Есть незначительные изменения практически во всех направлениях работы загсов. В Покровске (Красноармейске) они уже все…
Сергей Фёдоров и его команда позаботились, чтобы в зимние праздники у всех детей Родинского было веселое настроение, и они не остались без подарков. Порцию сладостей и витаминов приготовили девочкам и мальчикам льготных категорий. Так же…
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В один из самых добрых и светлых праздников в году особого внимания требуют те, кто героически защищал мир на нашей земле, а потом своим доблестным трудом внес большой вклад в развитие государства. Эти люди –…
Сергей Владимирович Фёдоров особое внимание уделяет социально-незащищенным слоям населения и всячески помогает гражданам этой категории в решении их проблем. В холодное время года один из самых актуальных вопросов для многих семей — отопление. И Сергей…
С начала года вступили в силу определенные нововведения. В частности, теперь при регистрации брака штамп в паспорте супругов не ставится. Есть незначительные изменения практически во всех направлениях работы загсов. В Покровске (Красноармейске) они уже все…
Зимние каникулы школьников продолжаются. Оставшиеся 10 дней отдыха покровские ученики посвятят самым разным занятиям. Кто-то будет заканчивать путешествие по загранице. Немало ребят, которые просто проведут эти дни перед монитором или телевизором. Кое-кто продолжит грызть гранит…
21 большой портальный контейнер, вместимостью 3,5 т каждый, расставлен по всему Покровску (Красноармейску). После заполнения емкости мусором специализированный автомобиль поднимает ее на борт и вывозит содержимое на свалку. И на днях парк таких многофункциональных машин…
Сегодняшнего вечера люди почти в 200 странах мира ждали с нетерпением и трепетом. Ведь это — Сочельник, канун Рождества Христова, самого большого и светлого праздника в христианском календаре. Оно сопровождается торжественными богослужениями. А еще рождественские…
Для большинства из нас 1 января — начало Нового года, а для кого-то это еще и начало новой жизни. С 1 января и по сей день в родильном отделении Мирноградской (Димитровской) центральной городской больницы родилось…
5-й день нового года, а покровские (красноармейские) депутаты уже собрались на рабочее заседание. На повестке дня внеочередной 28-й сессии городского совета значилось чуть больше десяти пунктов, которые главным образом касались финансовых вопросов — внесения изменений…
В самом начале подскажем, что положить под елочку нашим сынишкам. Затем продолжим делать новогодние подарки своими руками. И в завершении выясним, каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы.
Уже традиционно бОльшая часть родинцев встречает Новый год у главной елки города. Организаторы праздника – меценат, депутат Покровского горсовета Сергей Андрийченко, депутаты от ПП «Наш край» и «Молодежной партии Украины» — продумали все до мелочей.…
Пленарное заседание состоялось после обеда в Лысовском сельском совете. В конце прошлого года здесь прошло последнее общественное обсуждение административно-территориальной реформы. Местные жители высказались за создание объединенной громады с Покровском (Красноармейском). И сегодня депутаты должны были…
Ремонт и восстановление дорог города — одно из приоритетных направлений работы Покровской (Красноармейской) городской власти. В прошлом году было сделано немало капитальных и ямочных ремонтов асфальтового покрытия, отсыпаны несколько улиц частного сектора. Такие виды работ…
Именно накануне Нового года осуществляются мечты и свершаются чудеса. Поэтому, наверное, у каждого человека с этой порой связано много теплых воспоминаний и надежд. Но в ночь с 31 декабря на 1 января рождается не только…