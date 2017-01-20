В начале программы научимся делать 3d-пряник. Далее смастерим рождественский подарок своими руками. И в завершении шеф-повар подскажет, как разнообразить праздничный стол.
Студенты — счастливый народ, уже хотя бы потому, что празднуют свой профессиональный праздник несколько раз в году. Но 25 января — все же дата особенная, ведь в этот день чтят память покровительницы всех студентов Святой…
Сергей Федоров постоянно уделяет внимание льготным категориям родинцев и людям преклонного возраста. Последние особенно это ценят. Поэтому в день своего 75-летия председатель Родинской организации ветеранов Надежда Годжур была очень рада гостям. Женщина, которая всю свою…
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Сергей Федоров постоянно уделяет внимание льготным категориям родинцев и людям преклонного возраста. Последние особенно это ценят. Поэтому в день своего 75-летия председатель Родинской организации ветеранов Надежда Годжур была очень рада гостям. Женщина, которая всю свою…
Накануне во всех местных средствах массовой информации был анонсирован митинг в поддержку Покровского городского головы Руслана Требушкина. Инициатором акции стал председатель «Союза спасения Донбасса» Дмитрий Верзилов. Людей, пришедших выразить свою поддержку Покровскому городскому голове Руслану…
В настоящее время большинство экономически развитых стран внедряют разнообразные программы в систему социального обеспечения инвалидов. Среди них и организация занятий физической культурой и спортом. Депутатский корпус города Родинское вышел с инициативой выработать систему привлечения инвалидов…
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Сергей Андрийченко: «Мусор в Родинском вывозится регулярно, а цена для людей — символическая»
На сегодняшний день город Родинское перестал утопать в мусоре. Коммунальное предприятие «Наш город» отлично справляется с поставленной задачей, тем более, что депутатский корпус прикладывает к этому немало усилий. Так, 24 января количество мусорных контейнеров в…
Студенты — счастливый народ, уже хотя бы потому, что празднуют свой профессиональный праздник несколько раз в году. Но 25 января — все же дата особенная, ведь в этот день чтят память покровительницы всех студентов Святой…
Перед началом очередной сессии Покровского (Красноармейского) городского совета, которая должна была состояться в два часа дня, под стенами исполкома собрался митинг. Люди, преимущественно пенсионного возраста, вышли в поддержку городского головы Руслана Требушкина. Через полчаса часть…
Создание в Покровске (Красноармейске) опорной школы находится под личным контролем губернатора Донецкой области Павла Жебривского. Руководитель уже неоднократно приезжал на этот объект, чтобы проверить, как проходит ремонт. И вот сегодня председатель военно-гражданской администрации снова наведался…
В Покровске (Красноармейск) не выпускают из внимания освещение улиц. Новый вид приобрела аллея в микрорайоне «Южный» вдоль улицы Защитников Украины (Днепропетровской). Здесь установили новые опоры с элементами ковки и новые светильники.
Еще в октябре прошлого года «Донецкгаз» принял решение о проведении конкурса «Будь мобильным — выигрывай смартфон». Это мероприятие имело целью подтолкнуть абонентов к своевременным расчетам за потребленный природный газ и поднять уровень проплат за предоставленные…
Перед началом планируемого сессионного заседания Руслан Требушкин снова провел экскурсию для депутатского корпуса. Избранникам громады продемонстрировали, что было сделано и приобретено на средства из местного бюджета за последний месяц.
Северная экологическая финансовая корпорация «НЕФКО» создана 25 лет назад для поддержки и финансирования экологических проектов в Восточной Европе. Работает «НЕФКО» и в Украине. Мирноград (Димитров) стал одним из первых городов Донецкой области, который сотрудничает с…