Пока все поздравляют друг друга с праздниками, коммунальщики продолжают, не покладая рук, работать над устранением различных проблем. Так, недавно довольно остро встал вопрос о замене элементов одного из канализационных коллекторов в поселке Динасового завода.
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Пока все поздравляют друг друга с праздниками, коммунальщики продолжают, не покладая рук, работать над устранением различных проблем. Так, недавно довольно остро встал вопрос о замене элементов одного из канализационных коллекторов в поселке Динасового завода.
Одно из нововведений, которые внесла в жизнь государства реформа МВД — регулярные отчеты руководителей полиции перед местными органами власти и гражданами. Поэтому, в конце 2016 года, начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин рассказал, каким для…
Для УК «Краснолиманская» 2016-й был сложным, но вместе с тем достаточно успешным. Предприятию удалось сохранить рабочий ритм и трудовой коллектив. Шахта продолжает работать, выдавать на-гора черное золото, готовить новые лавы. И вместе с тем —…
66-й львовский военный мобильный госпиталь, который с 2015 года базируется на территории нашего города, в честь своего девятилетия получил поздравления от Покровской (Красноармейской) городской власти. Наведались представители руководства города и к другим военным, чтобы и…
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Накануне нового года между хлопотами о наполнении праздничного стола каждый думает о том, что в этом году было, и строит какие-то планы на будущее. Естественно, что большинство желает здоровья своим близким, хочет счастья и мира.…
Покровские школьники заканчивают это полугодие с отличными результатами. Традиционно ученики города весьма достойно выступили на областных и Всеукраинских олимпиадах. Сегодня в ОШ №3 торжество. На нем присутствовала и доверенное лицо народного депутата Украины Евгения Геллера…
ООО «Димитровский экспериментально-механический завод» — это одно из стабильно работающих, успешных предприятий Донецкой области. Завод располагает хорошо оснащенными производственными мощностями и квалифицированным инженерным составом. Это позволяет производить качественный ремонт оборудования различного уровня сложности. Подводя итоги…
Турнир по дзюдо «Снежинка» — один их самых любимых в нашем регионе. Ведь проводится он в канун новогодне-рождественских праздников и является своеобразным итогом спортивного года. Соревнования всегда собирают большое количество настоящих ценителей этого мужественного, воспитывающего…
В Белицком детском саду «Светлячок» малыши и их родители получили огромное удовольствие от сказочного новогоднего праздника. Были здесь и коварные Леший с Бабой Ягой, и волшебные Дед Мороз со Снегурочкой, и много-много конкурсов и подарков.…
Настоящее новогоднее чудо — праздничный утренник со сказочными героями и удивительными фокусами — подарили детям льготных категорий города Покровска депутаты от партии «Відродження». Для девочек, мальчиков и их родителей подготовили много приятных сюрпризов и подарков.
Для жителей села Ровное, поселка Новоэкономическое, а также городов Покровска и Родинского накануне новогодних праздников работала резиденция Деда Мороза и Снегурочки, которая распахнула двери в чудесное и яркое детство. По инициативе депутата Покровского городского совета…