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В Мирнограде системно ремонтируют детские сады
Крупный планЧас новин (сюжеты)

В Мирнограде системно ремонтируют детские сады

03.02.2017, 21:47
Люди продолжают выезжать из Авдеевки в Покровск

Люди продолжают выезжать из Авдеевки в Покровск

Руководитель прокуратуры Покровска рассказал о кадровых перестановках

Руководитель прокуратуры Покровска рассказал о кадровых перестановках

Мороз – не помеха работникам «Углепромтранса»

Мороз – не помеха работникам «Углепромтранса»

Кто, чем и по какой цене кормит покровских школьников?

Кто, чем и по какой цене кормит покровских школьников?

Час новин (сюжеты)

В Мирнограде системно ремонтируют детские сады

В Мирнограде системно ремонтируют детские сады

03.02.2017, 21:47

Одно из приоритетных направлений деятельности Мирноградского (Димитровского) исполнительного комитета и депутатского корпуса – продолжение реализации программ по энергоэффективности, а также системному восстановлению и ремонту учебных заведений. Такая работа продолжается в городе в течение последних нескольких…

Люди продолжают выезжать из Авдеевки в Покровск

Люди продолжают выезжать из Авдеевки в Покровск

03.02.2017, 21:43
Руководитель прокуратуры Покровска рассказал о кадровых перестановках

Руководитель прокуратуры Покровска рассказал о кадровых перестановках

03.02.2017, 21:42
Мороз – не помеха работникам «Углепромтранса»

Мороз – не помеха работникам «Углепромтранса»

03.02.2017, 21:30
Кто, чем и по какой цене кормит покровских школьников?

Кто, чем и по какой цене кормит покровских школьников?

03.02.2017, 21:29
Кто стрелял в покровской кофейне?

Кто стрелял в покровской кофейне?

02.02.2017, 20:02
Подопечные Авдеевского терцентра эвакуированы в Белицкое

Подопечные Авдеевского терцентра эвакуированы в Белицкое

02.02.2017, 20:01

Наши трансляции

sessiya_26-01-17

29 сессия Покровского горсовета. 26.01.2017 (запись трансляции)

27.01.2017, 15:41
sessiya_25-01-17_06

29 сессия Покровского горсовета. 25.01.2017 (запись трансляции)

25.01.2017, 17:20
sessiya_05-01-2017_05

Внеочередная, 28 сессия Покровского горсовета. 05.01.2017 (запись трансляции)

05.01.2017, 20:44
Новогодняя ночь в Покровске

Новогодняя ночь в Покровске (запись трансляции)

03.01.2017, 17:45

Наши проекты

Дом советов 30.01.2017

Дом советов 30.01.2017

01.02.2017, 09:18
Дом советов 23.01.2017

Дом советов 23.01.2017

01.02.2017, 09:06
Новый взгляд 29.01.2017

Новый взгляд 29.01.2017

31.01.2017, 10:53
Учитель – друг. Так бывает?

Учитель – друг. Так бывает?

30.01.2017, 12:54
День Татьяны, или Из активной студентки – в замечательного преподавателя

День Татьяны, или Из активной студентки – в замечательного преподавателя

30.01.2017, 12:28
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Откровения. Насколько можно им верить?

30.01.2017, 09:36

Новый взгляд (сюжеты)

Чудо скоростного рисования от Дениса Дытынюка

Чудо скоростного рисования от Дениса Дытынюка

03.02.2017, 09:13
Спасатели – работа для отважных

Спасатели – работа для отважных

02.02.2017, 11:43
Модная свадьба: тенденции и новинки

Модная свадьба: тенденции и новинки

19.01.2017, 09:24
Коллекционирование часов – аристократическое хобби

Коллекционирование часов – аристократическое хобби

18.01.2017, 11:57

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Поселок городского типа Новоэкономическое гордится своими достижениями

03.02.2017, 21:26

Среди широкой степи, близ реки Казенный Торец, на возвышенности уже более ста лет встречает путников величественная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это визитная карточка поселка Новоэкономическое — административного центра сельского совета. По словам головы…

Поможет ли «схема высших связей» избежать наказания стрелку из Покровского кафе?

Поможет ли «схема высших связей» избежать наказания стрелку из Покровского кафе?

03.02.2017, 17:42
Новоалександровский сельский совет: хорошие достижения – большие планы

Новоалександровский сельский совет: хорошие достижения – большие планы

03.02.2017, 17:37
Актуальное интервью с Игорем Житинским, главой Союза автоперевозчиков Донбасса

Актуальное интервью с Игорем Житинским, главой Союза автоперевозчиков Донбасса

03.02.2017, 14:51
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Децентрализация в Першотравневом: почему народные избранники народ к Покровску не пускают?

01.02.2017, 20:24
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Ровненский сельсовет: успешная работа в 2016-м и большие планы на будущее

01.02.2017, 14:38
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Сергей Андрийченко продолжает уделять внимание ветеранам

01.02.2017, 14:24

Дом советов (сюжеты)

Психолог подскажет, как отучить ребенка спать вместе с родителями

Психолог подскажет, как отучить ребенка спать вместе с родителями

03.02.2017, 08:52
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Какой горнолыжный курорт выбрать и в чем туда отправиться

02.02.2017, 09:38
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Как восстановить организм после праздников

31.01.2017, 09:50
Как разнообразить праздничный стол

Как разнообразить праздничный стол

30.01.2017, 09:16

Выше крыши (сюжеты)

Почему возникает северное сияние?

Почему возникает северное сияние?

26.01.2017, 08:46
Сила хурмы Маргариты Саркисовой

Сила хурмы Маргариты Саркисовой

25.01.2017, 09:15
Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

24.01.2017, 08:46
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Итоги конкурса рисунков «Наш край»

23.01.2017, 17:21

С места событий

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Всеукраинская акция «Ланцюг єднання»

26.01.2017, 10:46
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В поддержку творческого проекта «За мир и счастье в Украине» художник Денис Дытынюк нарисовал картину

23.01.2017, 14:58
Праздник Крещения на Лысогорской плотине

Праздник Крещения на Лысогорской плотине

20.01.2017, 12:07
Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

01.05.2016, 13:17
Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

01.05.2016, 13:14
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«Дебаты» представителей политических сил – участников предвыборной гонки в Красноармейске (ВИДЕО)

27.11.2015, 14:16

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«Действуй! Влияй! Живи! Богатей! Люби!» Чему учатся чиновники Покровска на мегатренингах за бюджетные деньги?

19.01.2017, 19:13
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Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
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1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
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Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51

Давайте поможем!

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Помогите 3-летнему Максиму Козацкому (ОБНОВЛЕНО)

30.01.2017, 10:55
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Жителю Покровска Игорю Еншину требуется помощь на лечение

13.01.2017, 14:58
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Жителю Родинского Олегу Рогову срочно нужны деньги на лечение

11.01.2017, 12:56
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Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46

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