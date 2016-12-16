Последнее
rojdestvo
Крупный планПоследние новости

Митрополит Иларион обратился к пастве Донецкой епархии с Рождественским посланием

07.01.2017, 08:30
skazka_dk_2017_14_1

Дворец культуры ШУ «Покровское» поделился со зрителями «Рождественской фантазией»

В Покровском ЗАГСе появились нововведения

В Покровском ЗАГСе появились нововведения

Чем заняты школьники в каникулы?

Чем заняты школьники в каникулы?

В Мирнограде из роддома выписали первого новорожденного

В Мирнограде из роддома выписали первого новорожденного

Час новин (сюжеты)

В Покровском ЗАГСе появились нововведения

В Покровском ЗАГСе появились нововведения

06.01.2017, 20:10

С начала года вступили в силу определенные нововведения. В частности, теперь при регистрации брака штамп в паспорте супругов не ставится. Есть незначительные изменения практически во всех направлениях работы загсов. В Покровске (Красноармейске) они уже все…

Чем заняты школьники в каникулы?

Чем заняты школьники в каникулы?

06.01.2017, 20:07
В Покровске закупили новую коммунальную технику

В Покровске закупили новую коммунальную технику

06.01.2017, 20:05
Рождественский флеш-моб прошел в Покровске

Рождественский флеш-моб прошел в Покровске

06.01.2017, 19:41
В Мирнограде из роддома выписали первого новорожденного

В Мирнограде из роддома выписали первого новорожденного

06.01.2017, 19:38
Внеочередная сессия в Покровске не обошлась без скандала

Внеочередная сессия в Покровске не обошлась без скандала

06.01.2017, 18:47
На сессии в Лысовке вынесли решение о создании ОТГ

На сессии в Лысовке вынесли решение о создании ОТГ

05.01.2017, 19:52

Наши трансляции

sessiya_05-01-2017_05

Внеочередная, 28 сессия Покровского горсовета. 05.01.2017 (запись трансляции)

05.01.2017, 20:44
Новогодняя ночь в Покровске

Новогодняя ночь в Покровске (запись трансляции)

03.01.2017, 17:45
otchet_trebushkin_23-12_03

Год работы. Отчет покровского городского головы Руслана Требушкина (запись трансляции)

24.12.2016, 23:25
park2

Сессия Покровского городского совета 22.12.2016 (запись трансляции)

23.12.2016, 11:31

Наши проекты

Дом советов 26.12.2016

Дом советов 26.12.2016

06.01.2017, 11:20
Дом советов 19.12.2016

Дом советов 19.12.2016

05.01.2017, 09:06
Рождество Христово. Что нельзя делать в светлый праздник?

Рождество Христово. Что нельзя делать в светлый праздник?

04.01.2017, 09:10
Дом советов 12.12.2016

Дом советов 12.12.2016

04.01.2017, 08:48
Люди-праздники, или Работа дарить радость

Люди-праздники, или Работа дарить радость

03.01.2017, 09:22
shot0002

Дом советов 5.12.2016

03.01.2017, 08:48

Новый взгляд (сюжеты)

. Горячо и зажигательно

«Кутаиси». Горячо и зажигательно

29.12.2016, 11:36
Прически-елочки и дождик. Чем украсить умненькую головку?

Прически-елочки и дождик. Чем украсить умненькую головку?

28.12.2016, 10:12
«Perfomance Big Band»: бессмертные шлягеры Синатры

«Perfomance Big Band»: бессмертные шлягеры Синатры

27.12.2016, 11:08
Украинский театр с аншлагом выступил в Покровске

Украинский театр с аншлагом выступил в Покровске

19.12.2016, 09:10

Истоки

Дом советов (сюжеты)

Поведаем о несовместимых вещах, которые испортят любой образ

Поведаем о несовместимых вещах, которые испортят любой образ

06.01.2017, 13:56
shot0002

Как сделать новогодний корпоратив веселым и незабываемым

05.01.2017, 09:22
shot0001

Стилист программы расскажет, в какой одежде нужно встретить долгожданный праздник

04.01.2017, 10:16
mpv-shot0001

Сделаем новогодний венок своими руками

15.12.2016, 09:15

Выше крыши (сюжеты)

Как создать себе идеальный зимний день

Как создать себе идеальный зимний день

23.12.2016, 08:41
mpv-shot0001

Как «Выше Крыши» поздравляли с профессиональным праздником — Днем детского телевидения и радиовещания

22.12.2016, 08:44
Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

21.12.2016, 09:12
Кто стал победителем конкурса Мисс и Мистер КИИ 2016

Кто стал победителем конкурса «Мисс и Мистер КИИ-2016»

20.12.2016, 12:04

Наш репортаж

mpv-shot0003

Сергей Федоров вручил маленьким родинцам рождественские подарки

06.01.2017, 20:37

Сергей Фёдоров и его команда позаботились, чтобы в зимние праздники у всех детей Родинского было веселое настроение, и они не остались без подарков. Порцию сладостей и витаминов приготовили девочкам и мальчикам льготных категорий. Так же…

mpv-shot0002

Накануне Рождества ветераны Родинского не остались без внимания Сергея Федорова

06.01.2017, 20:33
mpv-shot0001

Сергей Федоров обеспечил нуждающихся родинцев дровами

06.01.2017, 20:28
shot0001

Новый Год в Родинском встречали при поддержке Сергея Андрийченко

06.01.2017, 08:36
mpv-shot0001

Сергей Федоров помог женщине не замерзнуть в собственной квартире

05.01.2017, 18:43
shot0003

Сергей Андрийченко и ПП «Наш край» организовали детский праздник к Рождеству

05.01.2017, 13:43
Новогодняя ночь в Покровске была изумительной и волшебной

Новогодняя ночь в Покровске была изумительной и волшебной

04.01.2017, 15:13

Публикации

prokuror_avdeevka07_1

Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
prokuratura1

1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
avdeevka_11-2016_10_1

Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51
orehi06_1

В Покровске 900 гектаров засадят грецкими орехами. Начало положено

24.11.2016, 15:19

Давайте поможем!

pomosch_natkina_900x600

Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46
korneevroma1_1

Восьмилетнему Роману из Мирнограда срочно нужна ваша помощь!

17.10.2016, 13:56
padalko6

К помощи зоопарку-погорельцу из Покровска подключились студенты и городская власть

08.10.2016, 13:31
padalko

Пожарище в мини-зоопарке Покровска еще дымится, а животным нужна еда

27.09.2016, 10:48

ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ (ВИДЕО)

Вверх