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Покровск принимает первых беженцев из Авдеевки
Крупный планЧас новин (сюжеты)

Покровск принимает первых беженцев из Авдеевки

01.02.2017, 20:41
В Покровском регионе люди гибнут от мороза

В Покровском регионе люди гибнут от мороза

Доехать до Мирнограда стало дороже

Доехать до Мирнограда стало дороже

apteka_zmeya

В аптеках Покровска вместо сниженных цен – отсутствие жизненно важных лекарств

avdeevka_nadpis

Режим тишины в Авдеевке нарушен — Жебривский

Час новин (сюжеты)

Покровск принимает первых беженцев из Авдеевки

Покровск принимает первых беженцев из Авдеевки

01.02.2017, 20:41

Со вчерашнего дня в Покровске (Красноармейске) объявлен сбор вещей для жителей Авдеевки и военных. Уже накануне вечером был отправлен первый автомобиль с теплыми вещами, одеялами и другими необходимыми предметами для выживания в экстремальных условиях. Сегодня…

В Покровском регионе люди гибнут от мороза

В Покровском регионе люди гибнут от мороза

01.02.2017, 20:40
Доехать до Мирнограда стало дороже

Доехать до Мирнограда стало дороже

01.02.2017, 20:31
Облэнерго стало еще ближе к потребителям

Облэнерго стало еще ближе к потребителям

01.02.2017, 20:27
ЛИТО «Сфера» презентовала очередной сборник

ЛИТО «Сфера» презентовала очередной сборник

01.02.2017, 20:25
В Мирнограде обсуждают проект модернизации котельных

В Мирнограде обсуждают проект модернизации котельных

31.01.2017, 21:04
Раненные военные нуждаются в теплых вещах

Раненые военные нуждаются в теплых вещах

31.01.2017, 21:00

Наши трансляции

sessiya_26-01-17

29 сессия Покровского горсовета. 26.01.2017 (запись трансляции)

27.01.2017, 15:41
sessiya_25-01-17_06

29 сессия Покровского горсовета. 25.01.2017 (запись трансляции)

25.01.2017, 17:20
sessiya_05-01-2017_05

Внеочередная, 28 сессия Покровского горсовета. 05.01.2017 (запись трансляции)

05.01.2017, 20:44
Новогодняя ночь в Покровске

Новогодняя ночь в Покровске (запись трансляции)

03.01.2017, 17:45

Наши проекты

Дом советов 30.01.2017

Дом советов 30.01.2017

01.02.2017, 09:18
Дом советов 23.01.2017

Дом советов 23.01.2017

01.02.2017, 09:06
Новый взгляд 29.01.2017

Новый взгляд 29.01.2017

31.01.2017, 10:53
Учитель – друг. Так бывает?

Учитель – друг. Так бывает?

30.01.2017, 12:54
День Татьяны, или Из активной студентки – в замечательного преподавателя

День Татьяны, или Из активной студентки – в замечательного преподавателя

30.01.2017, 12:28
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Откровения. Насколько можно им верить?

30.01.2017, 09:36

Новый взгляд (сюжеты)

Модная свадьба: тенденции и новинки

Модная свадьба: тенденции и новинки

19.01.2017, 09:24
Коллекционирование часов – аристократическое хобби

Коллекционирование часов – аристократическое хобби

18.01.2017, 11:57
Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

17.01.2017, 10:44
Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

16.01.2017, 12:16

Истоки

Наш репортаж

mpv-shot0001

Децентрализация в Першотравневом: почему народные избранники народ к Покровску не пускают?

01.02.2017, 20:24

На 16 внеочередную сессию Першотравненского сельского совета было вынесено 8 вопросов. Первый из них касался предстоящей децентрализации. Депутатам предлагалось на рассмотрение предложения Покровской и Удачненской громад. Перед тем, как поставить вопрос на голосование, першотравненский сельский…

mpv-shot0002

Ровненский сельсовет: успешная работа в 2016-м и большие планы на будущее

01.02.2017, 14:38
mpv-shot0001

Сергей Андрийченко продолжает уделять внимание ветеранам

01.02.2017, 14:24
mpv-shot0001

В Миролюбовском сельсовете в 2017 не станут сбавлять темпов

31.01.2017, 21:48
Жителям Авдеевки срочно нужны теплые вещи

Жителям Авдеевки срочно нужны теплые вещи

31.01.2017, 13:38
mpv-shot0005

Родинцы с нетерпением ждут возвращения Сергея Федорова в кресло мэра

30.01.2017, 18:56
mpv-shot0004

Горка, конкурсы и чай: «Молодежная партия» организовала для родинцев веселые выходные

30.01.2017, 18:51

Дом советов (сюжеты)

mpv-shot0001

Как восстановить организм после праздников

31.01.2017, 09:50
Как разнообразить праздничный стол

Как разнообразить праздничный стол

30.01.2017, 09:16
Рождественский подарок своими руками

Рождественский подарок своими руками

27.01.2017, 08:54
Научимся делать 3d-пряник

Научимся делать 3d-пряник

26.01.2017, 13:42

Выше крыши (сюжеты)

Почему возникает северное сияние?

Почему возникает северное сияние?

26.01.2017, 08:46
Сила хурмы Маргариты Саркисовой

Сила хурмы Маргариты Саркисовой

25.01.2017, 09:15
Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

Мастер-класс по сухому валянию из шерсти

24.01.2017, 08:46
mpv-shot0001

Итоги конкурса рисунков «Наш край»

23.01.2017, 17:21

С места событий

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Всеукраинская акция «Ланцюг єднання»

26.01.2017, 10:46
mpv-shot0001

В поддержку творческого проекта «За мир и счастье в Украине» художник Денис Дытынюк нарисовал картину

23.01.2017, 14:58
Праздник Крещения на Лысогорской плотине

Праздник Крещения на Лысогорской плотине

20.01.2017, 12:07
Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

Пасхальное богослужение в Свято-Покрово-Никольском храме

01.05.2016, 13:17
Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

Пасхальные богослужения в храмах Красноармейска

01.05.2016, 13:14
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«Дебаты» представителей политических сил – участников предвыборной гонки в Красноармейске (ВИДЕО)

27.11.2015, 14:16

Публикации

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«Действуй! Влияй! Живи! Богатей! Люби!» Чему учатся чиновники Покровска на мегатренингах за бюджетные деньги?

19.01.2017, 19:13
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Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
prokuratura1

1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
avdeevka_11-2016_10_1

Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51

Давайте поможем!

kozackiy1

Помогите 3-летнему Максиму Козацкому (ОБНОВЛЕНО)

30.01.2017, 10:55
enshin

Жителю Покровска Игорю Еншину требуется помощь на лечение

13.01.2017, 14:58
rogov

Жителю Родинского Олегу Рогову срочно нужны деньги на лечение

11.01.2017, 12:56
pomosch_natkina_900x600

Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46

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  • Покровск принимает первых беженцев из Авдеевки
    Крупный планЧас новин (сюжеты)

    Покровск принимает первых беженцев из Авдеевки

    01.02.2017, 20:41
    15

    Со вчерашнего дня в Покровске (Красноармейске) объявлен сбор вещей для жителей Авдеевки и военных. Уже накануне вечером был отправлен первый автомобиль с теплыми вещами, одеялами и другими необходимыми предметами для выживания в экстремальных условиях. Сегодня…

  • В Покровском регионе люди гибнут от мороза
    Крупный планЧас новин (сюжеты)

    В Покровском регионе люди гибнут от мороза

    01.02.2017, 20:40
    13

    Снежная и морозная зима хоть и радует глаз, но и беды приносит немало. Медики и спасатели констатируют десятки случаев обморожений и переохлаждений. Только в январе на территории обслуживания 9 государственного пожарно-спасательного отряда зафиксировано пять смертельных…

  • Доехать до Мирнограда стало дороже
    Крупный планЧас новин (сюжеты)

    Доехать до Мирнограда стало дороже

    01.02.2017, 20:31
    28

    Первый день февраля сделал неприятный подарок для пассажиров маршруток сообщением Покровск (Красноармейск) – Мирноград (Димитров). С сегодняшнего дня стоимость проезда в них подорожала на 25%. Что же стало причиной для таких мер и стоит ли…

  • Облэнерго стало еще ближе к потребителям
    Час новин (сюжеты)

    Облэнерго стало еще ближе к потребителям

    01.02.2017, 20:27
    15

    В последнее время горожане получают платежки, в которых, по их мнению, завышены суммы оплаты за электроэнергию. И это при том, что очередное подорожание будет только в марте. Журналисты «Часу новин» обратились за разъяснениями к руководителю…

  • ЛИТО «Сфера» презентовала очередной сборник
    Час новин (сюжеты)

    ЛИТО «Сфера» презентовала очередной сборник

    01.02.2017, 20:25
    3

    Покровское (Красноармейское) литературное объединение писателей, краеведов и творческих жителей «Сфера» было создано летом прошлого года при участии нескольких бывших членов литературного объединения «Суцвиття». Заручившись поддержкой Конгресса литераторов Украины, а также Национального союза писателей, участники ЛИТО…

  • mpv-shot0001
    Наш репортаж

    Децентрализация в Першотравневом: почему народные избранники народ к Покровску не пускают?

    01.02.2017, 20:24
    5

    На 16 внеочередную сессию Першотравненского сельского совета было вынесено 8 вопросов. Первый из них касался предстоящей децентрализации. Депутатам предлагалось на рассмотрение предложения Покровской и Удачненской громад. Перед тем, как поставить вопрос на голосование, першотравненский сельский…

  • mpv-shot0002
    Наш репортаж

    Ровненский сельсовет: успешная работа в 2016-м и большие планы на будущее

    01.02.2017, 14:38
    16

    Среди полей, на пути из Покровска к Мирнограду, еще в 1925 году раскинулось небольшое село Ровное. Сегодня об этом населенном пункте смело можно сказать: «Это удобные улицы и ухоженные домики». А еще это административный центр…

  • mpv-shot0001
    Наш репортаж

    Сергей Андрийченко продолжает уделять внимание ветеранам

    01.02.2017, 14:24
    26

    Забота о пожилых людях — одно из приоритетных направлений в работе депутата Покровского горсовета Сергея Андрийченко, а также городской организации ПП «Наш край». Так, поддержку и помощь от депутата получили покровские ветераны. В первичную организацию…

  • Дом советов 30.01.2017
    Дом советов

    Дом советов 30.01.2017

    01.02.2017, 09:18
    17

    В начале программы узнаем все плюсы и минусы душевых кабин и ванн. Затем научимся правильно пользоваться и хранить духи. И в завершении при помощи макияжа сделаем наши губы пышнее и красивее.

  • Дом советов 23.01.2017
    Дом советов

    Дом советов 23.01.2017

    01.02.2017, 09:06
    14

    В начале программы педиатр посоветует, как отучить малыша сосать пальчик. Далее расскажем, как устроить полив комнатных цветов в ваше отсутствие. И в завершении – правила демакияжа, которые помогут предотвратить преждевременное старение вашей кожи.

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    Наш репортаж

    В Миролюбовском сельсовете в 2017 не станут сбавлять темпов

    31.01.2017, 21:48
    72

    На лоне живописной природы Покровского района раскинулись небольшие населенные пункты, которые входят в Миролюбовский сельский совет. В 2016-м здесь поработали довольно успешно. Немало усилий приложили в модернизации социальных объектов и развитии культурной жизни селян.

  • В Мирнограде обсуждают проект модернизации котельных
    Час новин (сюжеты)

    В Мирнограде обсуждают проект модернизации котельных

    31.01.2017, 21:04
    144

    Модернизация котельных Мирнограда (Димитрова) — один из приоритетных вопросов для коммунальщиков и местных властей. Ведь горожане еще помнят прошлогодний взрыв на котельной №3, когда без отопления остались жители двух микрорайонов – «Светлого» и «Восточного». В…

  • Раненные военные нуждаются в теплых вещах
    Крупный планЧас новин (сюжеты)

    Раненые военные нуждаются в теплых вещах

    31.01.2017, 21:00
    509

    С увеличением активности боевых действий к усиленному режиму работы перешли специалисты 66-го львовского военного мобильного госпиталя, который уже практически два года работает в Покровске (Красноармейске). Главная его функция — предоставление квалифицированной медицинской помощи украинским военным.…

  • На сессии в селе Перше Травня решали, с кем объединяться
    Час новин (сюжеты)

    На сессии в селе Перше Травня решали, с кем объединяться

    31.01.2017, 20:55
    173

    В этом году должен завершиться процесс объединения территориальных громад. По замыслу авторов реформы, при этом должно учитываться мнение большинства жителей городов и сел. После обсуждений принятое громадой решение должны утвердить депутаты. И только потом все…

  • С кем объединится Святогоровка: Доброполье или Белозерское?
    Час новин (сюжеты)

    С кем объединится Святогоровка: Доброполье или Белозерское?

    31.01.2017, 20:52
    116

    Не обошли острые дискуссии по поводу административно-территориальной реформы и соседний с нами Добропольский район. Особенно много споров здесь из-за Святогоровского поселкового совета, который пока еще входит в состав Добропольского района. Его пригласили к объединению в…

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