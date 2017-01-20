Синоптики утверждают: такие сильные морозы, как в эту зиму, бывают раз в 32 года. Холода принесли много проблем — заметенные трассы, переохлаждения, обморожения и даже летальные исходы. И хотя сейчас немного потеплело, уже со следующей…