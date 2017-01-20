Со вчерашнего дня в Покровске (Красноармейске) объявлен сбор вещей для жителей Авдеевки и военных. Уже накануне вечером был отправлен первый автомобиль с теплыми вещами, одеялами и другими необходимыми предметами для выживания в экстремальных условиях. Сегодня…
Со вчерашнего дня в Покровске (Красноармейске) объявлен сбор вещей для жителей Авдеевки и военных. Уже накануне вечером был отправлен первый автомобиль с теплыми вещами, одеялами и другими необходимыми предметами для выживания в экстремальных условиях. Сегодня…
На 16 внеочередную сессию Першотравненского сельского совета было вынесено 8 вопросов. Первый из них касался предстоящей децентрализации. Депутатам предлагалось на рассмотрение предложения Покровской и Удачненской громад. Перед тем, как поставить вопрос на голосование, першотравненский сельский…
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Снежная и морозная зима хоть и радует глаз, но и беды приносит немало. Медики и спасатели констатируют десятки случаев обморожений и переохлаждений. Только в январе на территории обслуживания 9 государственного пожарно-спасательного отряда зафиксировано пять смертельных…
Первый день февраля сделал неприятный подарок для пассажиров маршруток сообщением Покровск (Красноармейск) – Мирноград (Димитров). С сегодняшнего дня стоимость проезда в них подорожала на 25%. Что же стало причиной для таких мер и стоит ли…
В последнее время горожане получают платежки, в которых, по их мнению, завышены суммы оплаты за электроэнергию. И это при том, что очередное подорожание будет только в марте. Журналисты «Часу новин» обратились за разъяснениями к руководителю…
Покровское (Красноармейское) литературное объединение писателей, краеведов и творческих жителей «Сфера» было создано летом прошлого года при участии нескольких бывших членов литературного объединения «Суцвиття». Заручившись поддержкой Конгресса литераторов Украины, а также Национального союза писателей, участники ЛИТО…
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Децентрализация в Першотравневом: почему народные избранники народ к Покровску не пускают?
На 16 внеочередную сессию Першотравненского сельского совета было вынесено 8 вопросов. Первый из них касался предстоящей децентрализации. Депутатам предлагалось на рассмотрение предложения Покровской и Удачненской громад. Перед тем, как поставить вопрос на голосование, першотравненский сельский…
Среди полей, на пути из Покровска к Мирнограду, еще в 1925 году раскинулось небольшое село Ровное. Сегодня об этом населенном пункте смело можно сказать: «Это удобные улицы и ухоженные домики». А еще это административный центр…
Забота о пожилых людях — одно из приоритетных направлений в работе депутата Покровского горсовета Сергея Андрийченко, а также городской организации ПП «Наш край». Так, поддержку и помощь от депутата получили покровские ветераны. В первичную организацию…
В начале программы узнаем все плюсы и минусы душевых кабин и ванн. Затем научимся правильно пользоваться и хранить духи. И в завершении при помощи макияжа сделаем наши губы пышнее и красивее.
В начале программы педиатр посоветует, как отучить малыша сосать пальчик. Далее расскажем, как устроить полив комнатных цветов в ваше отсутствие. И в завершении – правила демакияжа, которые помогут предотвратить преждевременное старение вашей кожи.
На лоне живописной природы Покровского района раскинулись небольшие населенные пункты, которые входят в Миролюбовский сельский совет. В 2016-м здесь поработали довольно успешно. Немало усилий приложили в модернизации социальных объектов и развитии культурной жизни селян.
Модернизация котельных Мирнограда (Димитрова) — один из приоритетных вопросов для коммунальщиков и местных властей. Ведь горожане еще помнят прошлогодний взрыв на котельной №3, когда без отопления остались жители двух микрорайонов – «Светлого» и «Восточного». В…
С увеличением активности боевых действий к усиленному режиму работы перешли специалисты 66-го львовского военного мобильного госпиталя, который уже практически два года работает в Покровске (Красноармейске). Главная его функция — предоставление квалифицированной медицинской помощи украинским военным.…
В этом году должен завершиться процесс объединения территориальных громад. По замыслу авторов реформы, при этом должно учитываться мнение большинства жителей городов и сел. После обсуждений принятое громадой решение должны утвердить депутаты. И только потом все…
Не обошли острые дискуссии по поводу административно-территориальной реформы и соседний с нами Добропольский район. Особенно много споров здесь из-за Святогоровского поселкового совета, который пока еще входит в состав Добропольского района. Его пригласили к объединению в…