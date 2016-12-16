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Зарплаты, пенсии, стипендии и налоги — главные нововведения 2017 года

31.12.2016, 09:00
С чем в новый год идет ГП «Красноармейскуголь»?

С чем в новый год идет ГП «Красноармейскуголь»?

В последние дни уходящего года горожане думают о мире

В последние дни уходящего года горожане думают о мире

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Новогодняя ночь – в прямом эфире и на сайте ТК «Орбита»

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Власти Покровска поздравили служащих Национальной гвардии с Новым годом

Час новин (сюжеты)

В поселке Динзавода ремонтируют канализационный коллектор

В поселке Динзавода ремонтируют канализационный коллектор

30.12.2016, 21:59

Пока все поздравляют друг друга с праздниками, коммунальщики продолжают, не покладая рук, работать над устранением различных проблем. Так, недавно довольно остро встал вопрос о замене элементов одного из канализационных коллекторов в поселке Динасового завода.

Полиция Покровска получила подарки от городской власти

Полиция Покровска получила подарки от городской власти

30.12.2016, 21:57
Шахтеры УК «Краснолиманская» добыли второй миллион тонн угля

Шахтеры УК «Краснолиманская» добыли второй миллион тонн угля

30.12.2016, 21:32
Покровские власти поздравили военных

Покровские власти поздравили военных

30.12.2016, 21:29
С чем в новый год идет ГП «Красноармейскуголь»?

С чем в новый год идет ГП «Красноармейскуголь»?

30.12.2016, 21:27
В последние дни уходящего года горожане думают о мире

В последние дни уходящего года горожане думают о мире

30.12.2016, 21:23
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В ПАО «ШУ «Покровское» подвели итоги года

29.12.2016, 20:23
В Покровске выбрали лучших медиков года

В Покровске выбрали лучших медиков года

29.12.2016, 20:21
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Что ищет прокуратура в Покровском исполкоме?

29.12.2016, 20:17
Что важнее – права или обязанности?

Что важнее – права или обязанности?

29.12.2016, 20:12
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ДК ШУ «Покровское» не устает радовать горожан

29.12.2016, 20:09
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Где купить елку в Покровске?

28.12.2016, 20:48
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Для подопечных Покровского терцентра прошел новогодний утренник

28.12.2016, 20:40
Мирноград засиял новой праздничной иллюминацией

Мирноград засиял новой праздничной иллюминацией

28.12.2016, 20:35
Покровск запасается доменным шлаком для отсыпки дорог

Покровск запасается доменным шлаком для отсыпки дорог

28.12.2016, 20:32

Наши трансляции

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Год работы. Отчет покровского городского головы Руслана Требушкина (запись трансляции)

24.12.2016, 23:25
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Сессия Покровского городского совета 22.12.2016 (запись трансляции)

23.12.2016, 11:31
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Прямой эфир с участием покровского городского головы Руслана Требушкина (запись трансляции)

17.12.2016, 18:08
День местного самоуправления в Покровске 7.12.2016 (запись трансляции)

День местного самоуправления в Покровске 7.12.2016 (запись трансляции)

07.12.2016, 18:32

Наши проекты

Новый взгляд 25.12.2016

Новый взгляд 25.12.2016

26.12.2016, 13:06
Каратисты братья Максимовы – гордость Покровска и Украины

Каратисты братья Максимовы – гордость Покровска и Украины

26.12.2016, 11:06
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Реинкарнация: жили ли вы прежде?

26.12.2016, 10:55
Коммунальные услуги: петля на шее или выход есть?

Коммунальные услуги: петля на шее или выход есть?

23.12.2016, 12:15
Истоки (с. Лиман) 20.12.2016

Истоки (с. Лиман) 20.12.2016

21.12.2016, 13:06
Выше крыши 16.12.2016

Выше крыши 16.12.2016

20.12.2016, 11:58

Новый взгляд (сюжеты)

. Горячо и зажигательно

«Кутаиси». Горячо и зажигательно

29.12.2016, 11:36
Прически-елочки и дождик. Чем украсить умненькую головку?

Прически-елочки и дождик. Чем украсить умненькую головку?

28.12.2016, 10:12
«Perfomance Big Band»: бессмертные шлягеры Синатры

«Perfomance Big Band»: бессмертные шлягеры Синатры

27.12.2016, 11:08
Украинский театр с аншлагом выступил в Покровске

Украинский театр с аншлагом выступил в Покровске

19.12.2016, 09:10

Истоки

Дом советов (сюжеты)

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Сделаем новогодний венок своими руками

15.12.2016, 09:15
Научим выбирать вкусный гранат

Научим выбирать вкусный гранат

14.12.2016, 08:51
Поговорим о новогодних распродажах

Поговорим о новогодних распродажах

13.12.2016, 09:16
Научимся выбирать спелые и сладкие мандарины

Научимся выбирать спелые и сладкие мандарины

12.12.2016, 10:51

Выше крыши (сюжеты)

Как создать себе идеальный зимний день

Как создать себе идеальный зимний день

23.12.2016, 08:41
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Как «Выше Крыши» поздравляли с профессиональным праздником — Днем детского телевидения и радиовещания

22.12.2016, 08:44
Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

21.12.2016, 09:12
Кто стал победителем конкурса Мисс и Мистер КИИ 2016

Кто стал победителем конкурса «Мисс и Мистер КИИ-2016»

20.12.2016, 12:04

Наш репортаж

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Поздравление Александра Брыкалова с Новым годом и Рождеством Христовым

31.12.2016, 09:20
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Нардеп Евгений Геллер: «Талантливые дети округа не останутся без внимания»

30.12.2016, 19:26
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Накануне 2017-го работники ООО «ДЭМЗ» с уверенностью смотрят в будущее

30.12.2016, 19:22
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При поддержке нардепа Е.Геллера в Покровске прошел региональный турнир по дзюдо

30.12.2016, 19:15
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Нардеп Евгений Геллер передал новогодние подарки малышам г. Белицкое

30.12.2016, 18:39
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Депутаты от партии «Відродження» организовали утренник для детей льготных категорий

30.12.2016, 18:33
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Сергей Андрийченко и ПП «Наш край» открыли в Покровском районе резиденцию Деда Мороза

30.12.2016, 18:23
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Актуальное интервью генерального директора ГП «УК «Краснолиманская» Александра Дубовика

30.12.2016, 12:18
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Поздравление Покровского городского головы Руслана Требушкина с Новым годом и Рождеством

30.12.2016, 11:05
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Поздравление председателя Покровского районного совета Михаила Костюка с Новым годом и Рождеством

30.12.2016, 10:59
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Поздравление председателя Покровской РГА Анатолия Шишко с Новым годом и Рождеством

30.12.2016, 10:57
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Новогодний подарок: в парке «Юбилейный» установили детскую площадку

29.12.2016, 17:28
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Срибненский сельсовет: задуманное выполнено — в планах еще немало

29.12.2016, 17:22
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267 компьютеров и 17 ноутбуков – школам Покровска за средства бюджета

28.12.2016, 19:42
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Петровский сельский совет: в 2016-м было немало достижений

28.12.2016, 19:40

Публикации

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Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
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1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
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Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51
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В Покровске 900 гектаров засадят грецкими орехами. Начало положено

24.11.2016, 15:19

Давайте поможем!

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Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46
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Восьмилетнему Роману из Мирнограда срочно нужна ваша помощь!

17.10.2016, 13:56
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К помощи зоопарку-погорельцу из Покровска подключились студенты и городская власть

08.10.2016, 13:31
padalko

Пожарище в мини-зоопарке Покровска еще дымится, а животным нужна еда

27.09.2016, 10:48

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