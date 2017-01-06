Наконец-то снежная и морозная погода дошла и до Донбасса. Начиная со вчерашнего вечера, в нашем городе выпало немало снега, поэтому для коммунальщиков его уборка – одна из первоочередных задач еще с ночи. Справились ли они…
Крещение Господне — один из самых великих православных праздников. Ежегодно его отмечают 19 января. Накануне этого большого христианского праздника депутат Покровского горсовета Сергей Андрийченко, а также депутатский корпус города Родинское приглашают жителей и гостей города…
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Ловкость рук и никакого мошенничества. Слово иллюзионист у многих связано с человеком в черном плаще и цилиндре, который размахивает руками над черным ящиком. Эти артисты умеют удивить и взрослых и детей, так как всегда оставляют…
Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в самой отдыхающей и познавательной программе. Сегодня вас ждёт встреча с необыкновенными, талантливыми и яркими личностями. Мы надеемся, что как всегда вам с нами будет интересно.
День Рождества Христова – праздник особенный, он наполнен светом, любовью, добром. Эту божественную радость ощущают и верующие, и неверующие люди. В этом выпуске программы «Простые Истины» жительница Покровска Наталья Базилевич согласилась рассказать нам о том,…
Наконец-то снежная и морозная погода дошла и до Донбасса. Начиная со вчерашнего вечера, в нашем городе выпало немало снега, поэтому для коммунальщиков его уборка – одна из первоочередных задач еще с ночи. Справились ли они…
Сегодня в Покровске (Красноармейске) члены сразу двух общественных организаций – воинов-интернационалистов и городского общества инвалидов – получили прекрасный подарок. Недавно капитально отремонтировали их офисы, расположенные в центре города. Так что теперь афганцы и люди с…
Накануне глава Донецкой ОГА Павел Жебривский и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко наградили Почетными грамотами Верховной Рады работников угледобывающей промышленности, образования и представителей местного самоуправления Донецкой области. Среди награжденных и трое работников…
С прошлой недели в Покровске (Красноармейске) по улицам и торговым точкам ходят активисты, в основном женщины, которые предлагают гражданам подписаться под петицией в поддержку мэра. Кто и, главное, для чего собирает такие подписи?
Одобрение Правительством нового уровня минимальной заработной платы, вступившее в силу 1 января, влечет за собой не только приведение зарплаты в соответствие реальному прожиточному минимуму. Меняются также размеры выплат различных пособий, которые граждане получают в Управлении…
Сегодня перед военными 3 бригады оперативного назначения национальной гвардии, которая базируется у нас в Покровске (Красноармейске), щедровала семья многодетного отца Игоря Падалко. Эта дружба началась давно. А после того, как бойцы помогли семье преодолеть последствия…
Крещение Господне — один из самых великих православных праздников. Ежегодно его отмечают 19 января. Накануне этого большого христианского праздника депутат Покровского горсовета Сергей Андрийченко, а также депутатский корпус города Родинское приглашают жителей и гостей города…
Депутатский корпус города Родинское в очередной раз осуществил проверку ремонтных работ в школах города. Депутаты говорят, что основная причина такого частого внимания — выделение Покровским городским советом значительных сумм на капитальные ремонты дошкольных и школьных…
Несколько дней назад в Покровском (Красноармейском) историческом музее открылась выставка, посвященная человеку, золотыми буквами вписавшему свое имя в историю развития украинского спорта — Микаэлу Оганесяну. Сегодня же, в день, когда Микаэлу Владимировичу должно было исполниться…