Сегодня в ДК Шахтоуправления «Покровское» состоялся заключительный этап Всеукраинской акции «За мир и счастье в Украине», которую инициировала 15-летняя покровчанка Лилия Дорошенко. Девушка предложила в такое непростое время объединить все области Украины, создав Карту Мира.…
Сегодня в ДК Шахтоуправления «Покровское» состоялся заключительный этап Всеукраинской акции «За мир и счастье в Украине», которую инициировала 15-летняя покровчанка Лилия Дорошенко. Девушка предложила в такое непростое время объединить все области Украины, создав Карту Мира.…
14 января исполнилось 15 лет со дня основания одного из учебных заведений по подготовке водителей – автошколы ДАУК. Сегодня здесь достойная материально-техническая база, обучение проходит по современным методикам, есть учебный автодром. Есть чем гордиться и…
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ (ВИДЕО)
В Покровске (Красноармейске) люди массово обращаются в «Центр единого заказчика», сверяя правильность начислений за услуги теплосети за декабрь прошлого года. Причем немалые суммы в платежках увидели как жители домов с теплосчетчиками, так и те, кто…
Накануне состоялось заседание исполнительного комитета Покровского (Красноармейского) городского совета. Некоторые вопросы дублировались с теми, что были рассмотрены и утверждены на прошлой сессии. В частности, теперь в Покровске (Красноармейске) определились, где расположится Центр предоставления административных услуг.…
Чтобы вершить правосудие не обязательно быть профессиональным судьей. Сейчас в Покровске (Красноармейске) объявлен поиск кандидатов в присяжные местного горрайонного суда. Журналисты «Часу новин» узнавали, какие требования к желающим, на какие гарантии присяжные могут рассчитывать и…
Один из стопроцентных признаков окончания новогодней феерии — выброшенные на свалку елки. После январских праздников, а именно после Крещения, украинцы массово начинают избавляться от зеленых красавиц. Какова же дальнейшая судьба главных украшений новогодних праздников в…
14 января исполнилось 15 лет со дня основания одного из учебных заведений по подготовке водителей – автошколы ДАУК. Сегодня здесь достойная материально-техническая база, обучение проходит по современным методикам, есть учебный автодром. Есть чем гордиться и…
Мой дом – моя крепость. Согласитесь, все привыкли считать, что самое безопасное место для ребенка — это его семья, где он окружен родительской лаской и заботой. Именно поэтому так поражает статистика: более 50 тыс. детей…
В Родинском вместе со всем православным миром отметили Крещение. Благодаря активному участию Сергея Федорова в подготовке города к празднику, все прошло четко и организованно. После богослужения в храме Почаевской иконы Божией матери был осуществлен бесплатный…
Главной Иорданью для верующих нашего города стал водоем в поселке Шевченко. В полдень там начался чин Великого освящения воды. А потом десятки людей погрузились в крещенскую прорубь.
Накануне в Мирнограде (Димитрове) депутаты городского совета собрались на очередную, 25 сессию. Вопросов, которые рассмотрели избранники громады, было более 30. В частности, депутаты внесли изменения в программу экономического и социального развития города на 2017 год…
Накануне в зале заседаний Покровского (Красноармейского) горисполкома собралась комиссия по размещению свободных средств местного бюджета на депозитах. Чтобы временно не задействованные средства городской казны не лежали без дела, их отдадут под проценты финучреждению. Свои услуги…
В 2016 году Покровский (Красноармейский) городской совет провел конкурс на лучший дом, двор, улицу и ОСМД. Борьба была неожиданно жесткой и серьезной. И в финале за первое и второе места боролись два соседних дома. Накануне…
Тема обысков не теряет актуальности. Сегодня после обеда следственные действия снова проводились в Покровском (Красноармейском) городском отделе образования. Кто и что в этот раз искал в этом учреждении?
Сегодня, 19 января, Православная Церковь празднует Крещение Господне. В этот день христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан, с которого началось его служение человечеству. По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в…
Детей, которые вместо родного дома временно живут в детском отделении Покровской (Красноармейской) ЦРБ, сегодня посетили представители Красного Креста и Центра поддержки семьи. Взрослые люди, едва сдерживая слезы, вручили малышам подарки. Сейчас в больнице находится шестеро…