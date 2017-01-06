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В Покровске зафиксирован новый национальный рекорд Украины в категории «Искусство»

21.01.2017, 19:16
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Что делать жителям Покровска, получившим платежку с «нулевой» субсидией?

Заседание исполкома: ЦНАП, работы для заключенных и другие вопросы

Заседание исполкома: ЦНАП, работы для заключенных и другие вопросы

В Покровске ищут присяжных судей

В Покровске ищут присяжных судей

Какова судьба новогодних ёлочек?

Какова судьба новогодних ёлочек?

Час новин (сюжеты)

Всеукраинская акция «За мир и счастье в Украине» завершилась

Всеукраинская акция «За мир и счастье в Украине» завершилась

20.01.2017, 19:45

Сегодня в ДК Шахтоуправления «Покровское» состоялся заключительный этап Всеукраинской акции «За мир и счастье в Украине», которую инициировала 15-летняя покровчанка Лилия Дорошенко. Девушка предложила в такое непростое время объединить все области Украины, создав Карту Мира.…

С теплосчетчиком и без: есть ли разница в платежках за отопление?

С теплосчетчиком и без: есть ли разница в платежках за отопление?

20.01.2017, 19:41
Заседание исполкома: ЦНАП, работы для заключенных и другие вопросы

Заседание исполкома: ЦНАП, работы для заключенных и другие вопросы

20.01.2017, 19:37
В Покровске ищут присяжных судей

В Покровске ищут присяжных судей

20.01.2017, 19:35
Какова судьба новогодних ёлочек?

Какова судьба новогодних ёлочек?

20.01.2017, 19:31
На ставке поселка Шевченко прошли крещенские купания

На ставке поселка Шевченко прошли крещенские купания

19.01.2017, 19:48
Очередная сессия в Мирнограде выдалась довольно насыщенной

Очередная сессия в Мирнограде выдалась довольно насыщенной

19.01.2017, 19:46

Наши трансляции

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Внеочередная, 28 сессия Покровского горсовета. 05.01.2017 (запись трансляции)

05.01.2017, 20:44
Новогодняя ночь в Покровске

Новогодняя ночь в Покровске (запись трансляции)

03.01.2017, 17:45
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Год работы. Отчет покровского городского головы Руслана Требушкина (запись трансляции)

24.12.2016, 23:25
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Сессия Покровского городского совета 22.12.2016 (запись трансляции)

23.12.2016, 11:31

Наши проекты

Дети без детства, или Кто защитит наше будущее?

Дети без детства, или Кто защитит наше будущее?

20.01.2017, 09:55
Крещение Господне. Что дает нам погружение в прорубь?

Крещение Господне. Что дает нам погружение в прорубь?

17.01.2017, 10:25
Новый взгляд 08.01.2017

Новый взгляд 15.01.2017

16.01.2017, 11:48
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Как ощутить всю радость Рождества Христова?

16.01.2017, 11:18
Истоки (с. Николаевка (Расейка)) 10.01.2017 HD

Истоки (с. Николаевка (Расейка) 10.01.2017 HD

11.01.2017, 11:20
Выше крыши 6.01.2017

Выше крыши 6.01.2017

10.01.2017, 16:07

Новый взгляд (сюжеты)

Модная свадьба: тенденции и новинки

Модная свадьба: тенденции и новинки

19.01.2017, 09:24
Коллекционирование часов – аристократическое хобби

Коллекционирование часов – аристократическое хобби

18.01.2017, 11:57
Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

Елочные игрушки из прошлого: и память, и история

17.01.2017, 10:44
Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

Иллюзионист Валерий Караченцев заставляет верить в чудо

16.01.2017, 12:16

Истоки

Дом советов (сюжеты)

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Продолжим делать новогодние подарки своими руками

17.01.2017, 11:11
Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

Каким новогодним сюрпризам будут рады маленькие принцессы

16.01.2017, 12:21
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Что положить под елочку нашим сынишкам

16.01.2017, 09:08
Смастерим новогодний подарок своими руками

Смастерим новогодний подарок своими руками

13.01.2017, 09:00

Выше крыши (сюжеты)

Как создать себе идеальный зимний день

Как создать себе идеальный зимний день

23.12.2016, 08:41
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Как «Выше Крыши» поздравляли с профессиональным праздником — Днем детского телевидения и радиовещания

22.12.2016, 08:44
Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

Как лицеисты защищали научно-исследовательские работы Малой Академии Наук

21.12.2016, 09:12
Кто стал победителем конкурса Мисс и Мистер КИИ 2016

Кто стал победителем конкурса «Мисс и Мистер КИИ-2016»

20.12.2016, 12:04

Наш репортаж

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15 лет автошколе ДАУК: «Нам есть чем гордиться»

20.01.2017, 14:24

14 января исполнилось 15 лет со дня основания одного из учебных заведений по подготовке водителей – автошколы ДАУК. Сегодня здесь достойная материально-техническая база, обучение проходит по современным методикам, есть учебный автодром. Есть чем гордиться и…

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Сергей Федоров организовал подвоз родинцев к Лысогорской плотине на праздник Крещения

19.01.2017, 21:32
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При поддержке Сергея Андрийченко праздник Крещения организованно провели в Родинском

19.01.2017, 16:39
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Крещенские подарки маленьким родинцам от Сергея Андрийченко и ПП «Наш край»

19.01.2017, 16:21
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Родинский горсовет приглашает провести праздник Крещения на Сухецком водоеме

13.01.2017, 18:40
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Сергей Андрийченко и депутаты «Молодежной партии» вновь проверили качество ремонта школ

13.01.2017, 18:37
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Покровский горсовет и Сергей Федоров проводят работы по освещению Родинского

12.01.2017, 18:32

Публикации

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«Действуй! Влияй! Живи! Богатей! Люби!» Чему учатся чиновники Покровска на мегатренингах за бюджетные деньги?

19.01.2017, 19:13
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Два прокурора из Авдеевки – два боевых побратима

30.11.2016, 17:15
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1 декабря – День работников прокуратуры. Интервью с руководителем Красноармейской местной прокуратуры Александром Щепихиным

30.11.2016, 12:13
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Авдеевка сегодня: полумир и светлые надежды. Специальный репортаж

25.11.2016, 17:51

Давайте поможем!

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Жителю Покровска Игорю Еншину требуется помощь на лечение

13.01.2017, 14:58
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Жителю Родинского Олегу Рогову срочно нужны деньги на лечение

11.01.2017, 12:56
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Поможем жительнице Селидова Нине Наткиной встать на ноги

03.11.2016, 13:46
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Восьмилетнему Роману из Мирнограда срочно нужна ваша помощь!

17.10.2016, 13:56

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